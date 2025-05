Im September tritt der neue CEO Jiří Dvorjančanský seinen Job als CEO von A1 in Österreich an. Mit dieser Rochade gibt es weitere Änderungen im Vorstandsteam: Martin Resel wird Dvorjančanský als Deputy CEO in Österreich zur Seite stehen, zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Chief Commercial Officer (CCO), zuständig für das Großkundengeschäft. Natascha Kantauer-Gansch, ebenfalls CCO, hat den Consumerbereich über und wird ebenfalls in den Vorstand berufen. Bereits im Vorstand ist Sonja Wallner, die in ihrer Doppelrolle Finanzvorständin bei A1 Österreich und der A1 Group bleibt. Christian Laqué ist wie gehabt als CTO für die Infrastruktur verantwortlich.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass Jiří Dvorjančanský in die A1 Group zurückkommt,“ kommentieren die Gruppenchefs Alejandro Plater (A1 Group CEO) und Thomas Arnoldner (A1 Group Deputy CEO) den Wechsel. Dvorjančanský soll die digitale Transformation weiter vorantreiben.