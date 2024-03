ChatGPT-Webtraffic stagniert

Laut der Webanalysefirma Similarweb die ChatGPT-Plattform weltweit 1,6 Milliarden Besuche im Februar dieses Jahres, was hinter ihrem Höchststand von 1,8 Milliarden Besuchen im Mai 2023 zurückbleibt. Auf monatlicher und jährlicher Basis wächst die Plattform jedoch weiterhin: In den USA wurden im Februar 208,8 Millionen Besuche verzeichnet, was einem Anstieg von 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 15 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. International lag das Wachstum bei einem Prozent gegenüber dem Vormonat und 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr.