Die Claude 3 Modellreihe ist in drei Varianten erhältlich, die sich in ihrer Leistung und Preiskategorie unterscheiden. Opus steht an der Spitze dieser Reihe und bietet unübertroffene Intelligenzleistung, was durch seine führende Position in verschiedenen Intelligenz-Benchmarks, einschließlich der Überlegenheit über GPT-4 von OpenAI und Gemini 1.0 Ultra von Google, demonstriert wird. Sonnet und Haiku runden das Portfolio ab, indem sie kosteneffizientere Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen bieten, von der Kundeninteraktion bis zur biomedizinischen Forschung.