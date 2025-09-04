Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In der neuen Ausgabe erfahren Sie, welche 33 KI-Tools Ihr Unternehmen konkurrenzfähiger machen, welche Nachwehen das BayWa-Desaster in der Raiffeisen-Organisation hat und wie eine Innviertlerin die US-amerikanische Baubranche aufmischt.
Lesen Sie außerdem, warum sich die Mehrheit der Österreicher:innen in der neuen trend-Umfrage gegen eine sonntägliche Öffnung von Geschäften ausspricht und warum in die Schultüte unbedingt Aktien gehören.
Tauchen Sie in aktuelle Wirtschaftsthemen und Österreichs spannendste Unternehmen ein: der neue trend.PREMIUM - erhältlich ab 5. September.
Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe
