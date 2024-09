„Der Business Case bei den E-Autos stimmt“

TREND: Einige große Autovermieter haben angekündigt, die Anzahl der ­E-Autos in ihrem Fuhrpark zu redu­zieren. Können Sie diesen Trend ­nachvollziehen?

Nikolaus ENGLEITNER: Man darf nicht jeder Schlagzeile glauben und sollte immer auch den Artikel dazu lesen. Es mag schon sein, dass große Mietwagenfirmen E-Autos aus ihrem Fuhrpark genommen haben. Das liegt daran, dass Elektrofahrzeuge in der Vermietung teurer oder herausfordernder sind. Auch im privaten Bereich stimmt der Business Case noch nicht ganz, darunter leidet der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos. Natürlich gibt es bei jeder Innovation auch einen Moment der Ernüchterung. Aber es hat sich nichts daran ­geändert, dass der Business Case für Unternehmen stimmt – für beide Seiten, den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Beide sparen sich aufgrund der aktuellen Incentives Geld: Stichwort Vorsteuerfähigkeit, Sachbezugsfreiheit und ­keine NoVA. Ich gehe davon aus, dass es diese Anreize auch in den nächsten ­Jahren geben wird, da die E-Mobilität ein wichtiger Pfeiler ist, um die gesamt­österreichischen Klimaziele zu erreichen. Die Zukunft wird elektrisch.

Wo liegen die größten Herausforderungen, wenn ein Unternehmen auf E-Mobilität umsteigen will?

Die Kosten sind anfangs eine Hürde. Aber man kann es sich relativ schnell mittels einer soliden Gesamtkostenrechnung ausrechnen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ­davon profitieren. Es gibt mittlerweile in allen Segmenten und den verschiedenen Preisklassen sehr attraktive Fahrzeuge mit brauchbaren Reichweiten. Ein Nadelöhr ist sicher noch die Ladeinfrastruktur. Es gibt noch nicht so viele Ladesäulen, wie man brauchen würde. Das Laden daheim, im urbanen Bereich, ist unverändert eine Challenge. Wenn man darauf angewiesen ist, nur öffentlich zu laden, dann leidet auch der Business Case. Bei einem guten ­Lademix sollte der Großteil der Ladevorgänge daheim bei der eigenen Wallbox oder bei der Wallbox am Arbeitsplatz stattfinden, sonst wird es teuer. Man muss so ehrlich sein und sagen, dass noch nicht jeder Use Case elektrifizierbar ist, vor allem im Gewerbe­bereich. Bei Nutzfahrzeugen gibt es im Vergleich zum klassischen Pkw auch noch produktseitige Limitierungen. Man muss aber auch nicht von heute auf morgen alle Fahrzeuge auf elek­trisch umstellen, und es wird noch ­länger einen Antriebsmix geben, je nach Nutzungsszenario.

Das ESG-Reporting wird viele Unternehmen in Österreich ab 2026 treffen. Wird das den Trend zur E-Mobilität verstärken?