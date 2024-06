„Jeder sollte den CO2-Fußabdruck seines Fuhrparks kennen“

Engleitner: Im Grunde gilt das gleiche Prinzip wie bei der Ehe, wo es heißt: „… drum prüfe, wer sich ewig – oder zumindest für eine längere Zeit – bindet.“ Oft wird hier der falsche Fokus gesetzt und nur auf den Preis geschaut. Natürlich muss der Preis passen, aber die Unternehmen sollten darauf achten, einen Outsourcing-Provider zu wählen, der ein gewisses Maß an Flexibilität, Aufmerksamkeit und persönlicher Betreuung an den Tag legt. Und genau hier, in der persönlichen Betreuung, zeichnen wir uns aus. Gemäß unserem Motto „Alphabet. Your mobility. Made easy.“ haben unsere Kunden ­Betreuer, mit denen sie auch knifflige Fragestellungen lösen können.