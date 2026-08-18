Ohne Trafos keine KI und ohne Digitalisierung keine industrielle Skalierung

Martin Sigmund :

Wir haben in Linz File-share-Bereiche in harmonisierte Strukturen überführt. Für neue Projekte nutzen wir standortübergreifend einheitliche Ablagestrukturen. Im Alltag bedeutet das: klare Abläufe, nachvollziehbare Freigaben, deutlich weniger Such- und Abstimmungsaufwand. Einzelne Kennzahlen messen wir nicht isoliert. Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um effizienter und wettbewerbsfähiger zu bleiben. Gerade gegenüber Regionen, in denen industrielle Skalierung deutlich schneller funktioniert, ist das strategisch entscheidend.

Ein wichtiger Faktor war auch das Thema Informationssicherheit. Standards wie ISO 27001 sind dabei ein relevanter Maßstab. Europäische Systeme passen gut zu unserem Anspruch an Verlässlichkeit, Compliance und digitale Souveränität. Unser Geschäft ist stark international geprägt, und auch unsere Kunden schätzen verlässliche, sichere und nachvollziehbare digitale Prozesse.