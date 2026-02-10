Brokerage mit Substanz

Genau hier setzt das Brokerage der BKS Bank an: Es verbindet internationalen Marktzugang mit individueller Beratung und strategischer Tiefe. Ein Angebot für Investoren, die ihre Anlageentscheidungen bewusst treffen und Wert auf professionelle Begleitung legen.

„Ob breit diversifizierte ETF-Strategien, selektive Aktieninvestments oder der gezielte Einsatz von Anleihen: Unser Brokerage richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfolios aktiv steuern und dabei Wert auf Qualität in Analyse und Umsetzung legen“, so Horst Maier, Abteilungsleiter Investment & Wealth Management der BKS Bank.