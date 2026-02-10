Brokerage mit Substanz

Horst Maier, Leiter Investment & Wealth von der BKS Bank, sieht das Brokerage als Sparringpartner für kapitalaffine Kundinnen und Kunden.©Michael Schulte
Die globalen Kapitalmärkte befinden sich in einer Phase erhöhter Dynamik. Geopolitische Verschiebungen, strukturelle Transformationen und technologische Innovationen prägen das Marktumfeld. Für erfahrene Anlegerinnen und Anleger bedeutet das vor allem eines: Investmententscheidungen verlangen heute mehr denn je nach fundierter Analyse, strukturiertem Vorgehen und einem verlässlichen Sparringpartner.
Genau hier setzt das Brokerage der BKS Bank an: Es verbindet internationalen Marktzugang mit individueller Beratung und strategischer Tiefe. Ein Angebot für Investoren, die ihre Anlageentscheidungen bewusst treffen und Wert auf professionelle Begleitung legen.
„Ob breit diversifizierte ETF-Strategien, selektive Aktieninvestments oder der gezielte Einsatz von Anleihen: Unser Brokerage richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfolios aktiv steuern und dabei Wert auf Qualität in Analyse und Umsetzung legen“, so Horst Maier, Abteilungsleiter Investment & Wealth Management der BKS Bank.
Für Anleger, die Expertise schätzen
Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren, ohne zu Vereinfachen. „Mit einem klar strukturierten Ansatz unterstützen wir Anlegerinnen und Anleger dabei, Marktbewegungen einzuordnen und Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen – unabhängig davon, ob sie regelmäßig handeln oder punktuell investieren. Dabei bieten wir Lösungen für Investoren, die Eigenverantwortung übernehmen möchten, aber nicht auf fundierte Expertise vom Kapitalmarkt verzichten wollen. Was viele unserer. Kundinnen und Kunden besonders schätzen, ist der persönliche Austausch und unser tiefes Marktverständnis“, so Maier.
Investment heißt entscheiden
Das Brokerage der BKS Bank richtet sich an all jene, die ihre Investmententscheidungen nicht delegieren, sondern bewusst selbst treffen möchten. Gemeinsam mit einem Partner, der den Kapitalmarkt versteht. „Moderne Portfolios sind keine statischen Konstrukte mehr, sondern strategische Systeme, die laufend überprüft und angepasst werden müssen. Die zentrale Frage lautet dabei nicht, was der Markt tut, sondern warum – und welche Konsequenzen sich daraus für die eigene Allokation ergeben“, so Maier.
Unverbindliche Erstgespräche mit den Brokerage-Experten der BKS Bank können gerne unter der Telefonnummer 0463-5858-0 vereinbart werden.
Das Brokerage der BKS Bank steht für:
Zugang zu internationalen Märkten und relevanten Handelsplätzen
Direkten Austausch mit erfahrenen Kapitalmarktexperten
Transparenz bei Kosten, Risiken und Entscheidungsgrundlagen
Kompakte, fokussierte Portfolios, abgestimmt auf individuelle Zielsetzungen
Im Mittelpunkt stehen konzentrierte Depotstrukturen mit ausgewählten Einzeltiteln, strategisch eingesetzten ETFs oder gezielten Anleihepositionen. Lösungen für Anleger, die bewusst Allokationsentscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.
Disclaimer
Die Angaben auf dieser Webseite dienen ausschließlich der unverbindlichen Information unserer Anleger und können eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse abgestimmte Beratung nicht ersetzen. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Anlage- oder anderer Produkte dar, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung