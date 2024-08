Datenschutz und LLM-Modelle – Ein umfassender Blick auf Regulierung & Verantwortung

Eine weitere Problematik, die angesprochen wurde, betrifft die politische und rechtliche Ebene der internationalen Datenübermittlung. Unternehmen in den USA stehen unter dem Druck, keine Verstöße gegen die DSGVO zu riskieren, selbst wenn die Strafverfolgung schwierig sein mag. Hier spielt auch die Compliance-Kultur eine Rolle: "Gerade US-amerikanische Unternehmen handeln im Sinne von Compliance und riskieren keine Compliance-Verstöße, auch wenn sie sagen, nach meinem Heimatrecht betrifft es mich nicht", betont Anderl. Dies zeigt, dass die Einhaltung der DSGVO trotz der geografischen Distanz für US-Unternehmen von großer Bedeutung ist, um hohe Strafen und Reputationsschäden zu vermeiden.

Die Zukunft der internationalen Datenübermittlung ist auch, so die Anwält:innen, stark von den politischen Entwicklungen und den Ergebnissen neuer Abkommen wie dem transatlantischen Datenschutzabkommen abhängig. Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, ihre Datenströme und -verarbeitungen so zu gestalten, dass sie sowohl den rechtlichen Anforderungen in Europa als auch den operativen Notwendigkeiten in den USA gerecht werden. "Es ist an sich relativ fragil und man wird jetzt eben vor allem beim AI-Act sehen, ob die Unternehmen überhaupt nach Europa kommen oder aber ihre Produkte online anbieten und auf eine europäische Niederlassung verzichten", erklärt der Anwalt.

"Ich sehe den AI-Act aber nicht als innovationshemmend, wie es die DSGVO war. Es gibt noch einige Leitlinien und Durchführungsakte, die erwartet werden, aber insgesamt bietet der AI-Act einen flexiblen Rahmen, der sowohl die Sicherheit der Nutzer als auch die Innovationskraft der Unternehmen schützt", betont Axel Anderl.

Anderl wie auch Ciarnau sind sich einig, dass dieser neue Rechtsrahmen zwar strenge Anforderungen stellt, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bietet, Innovationen zu fördern, ohne die Rechte der Betroffenen zu gefährden.