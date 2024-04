KI: Beschleuniger der Unternehmensprozesse, kein Innovationstreiber

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren einen festen Platz in der Unternehmenswelt eingenommen. Der HR-Report 2024, herausgegeben von der Hays AG in Kooperation mit dem Institut für Beschäftigung und Employability (IBE), beleuchtet die aktuelle Nutzung und die strategische Verankerung von KI in Unternehmen. Die Studie zeigt auf, dass KI vorrangig als Prozessbeschleuniger und weniger als Innovationstreiber gesehen wird.