Christian Casari :

KI hat sich in den letzten zwei Jahren unfassbar schnell entwickelt und entwickelt sich immer noch rasend – und zwar in allen Bereichen. Ein Bereich davon ist NLP, also natürliche Sprachverarbeitung, die es Computern möglich macht, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und zu erzeugen, und ein Teilbereich davon ist LLM, was für Aufgaben wie Texterstellung, Zusammenfassung und Übersetzung eingesetzt werden kann. Dort werden die sogenannten Context Windows (Kontextfenster) immer größer – mittlerweile hat Google schon über eine Million Token und es werden noch mehr – die Aufmerksamkeitsspanne des Modells erhöht sich und längere Texte können berücksichtigt werden. Diese Entwicklung hat aber den Nachteil, sehr Energie aufwendig und teuer zu sein. Um bei den positiven Entwicklungen zu bleiben, ist vielleicht noch die Robotik zu nennen. Mit Hilfe von LLMs werden diese immer fähiger und können sehr spezifisch trainiert werden. Ein konkretes Anwendungsbeispiel sind humanoide Roboter, die in naher Zukunft mehr Aufgaben in der industriellen Fertigung – beispielsweise in der Automobilbranche – übernehmen werden.