USA-Diskussion: Wie man am besten auf die Trump-Zölle reagiert

Wirtschaftsanwalt Lumsden, der in Wien ebenso wie im Silicon Valley, in New York und in Washington tätig ist, kehrte hingegen die Chancen der derzeitigen Situation in den Staaten selbst hervor: „Noch nie war die Chance so groß, in Amerika Geschäfte zu machen, noch nie war es so einfach, mit der Administration direkt in Kontakt zu treten.“ Ein Grund dafür sei, dass die „Amerikaner viel flexibler und anpassungsfähiger als Europäer“ seien. Was außerhalb der USA passiert, interessiere die Amerikaner nicht. Lumsden: „Sie lieben ihre Flagge, ihre Gemeinde, ihren Bundesstaat.“

Davon, dass das Exportgeschäft seiner Kunden Richtung USA anspringe, merkt Banken-CEO Zadrazil allerdings nichts. Die derzeitige Politik habe negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zur generellen Ausrichtung der Trump'schen Wirtschaftspolitik merkt er kritisch an: „Ich hab noch nie verstanden, warum ein Land wie die USA, das technologisch an der Weltspitze steht, nun auf einmal Sneakers oder T-Shirts produzieren will. Das macht ja keinen Sinn.“