„Politik Backstage“: Last Exit Bürgermeister-Koalition

Bündemäßig ist Stocker nirgendwo stark verankert. Am schwarz-türkisen Mega-Krisen-Wochenende zu Dreikönig, als mit dem Platzen von Türkis-Rot auch Karl Nehammer das Handtuch warf, mutierte Wirtschaftsbund-Chef Harald Mahrer über Nacht zum ÖVP-Königsmacher. Gemeinsam mit dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer installierte er Christian Stocker als neuen ÖVP-Chef und Vizekanzler-Anwärter unter Herbert Kickl.

Der Nehammer-Nachfolger baut seine Autorität primär darauf, den Job übernommen zu haben. „Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich das antut. Denn es hat sich nach Nehammer keiner aufgedrängt, die Parteiführung zu übernehmen“, sagt ein ÖVP-Spitzenmann.

Nach der massiven Schwächung des ÖAAB-Lagers durch den Rückzug des eingefleischten ÖAAB-Funktionärs Nehammer ist an der vordersten Verhandlerfront noch nicht endgültig entschieden, wer in Streitfragen am Ende das Sagen hat. Der ÖVP-Wirtschaftsbund und damit der Arbeitgeberflügel der Sozialpartner hat jüngst an Gewicht gewonnen, zuletzt aber auch schmerzhaft Federn lassen müssen.

Bei den blau-türkisen Verhandlungen definierten ÖVP-intern zuvorderst Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer und sein frischgebackener Generalsekretär, der frühere oberösterreichische Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, zentrale rote Linien der Schwarz-Türkisen. In Sachen EU plädierten sie von Anfang an dafür, Herbert Kickl und die potenziellen blauen Minister an die Regierungsleine zu nehmen. Offiziell wurde es als „Lex Gewessler“ verkauft, dass künftig jedes Minister-Votum in Brüssel regierungsintern vorab zustimmen ist. Ein Alleingang wäre ein klarer Bruch des Koalitionsabkommens.

Vorsorglich gewappnet hatten sich die Wirtschaftsbündler im ÖVP-Team auch gegen Wünsche der Blauen, mit neuen plebiszitären Instrumenten dem Populismus zusätzlich Tür und Tor zu öffnen. „Da kam weitaus weniger, als zu befürchten war“, resümiert ein Verhandlungsteilnehmer, „offenbar hat sich in der FPÖ die Angst vor dem Zauberlehrlingssyndrom durchgesetzt.“

Sprich: Im Zeitalter von Social Media mussten die Erfinder von neuen und niederschwelligen politischen Mobilisierungsinstrumenten damit rechnen, dass diese in Spar- und Sanierungszeiten auch gegen deren Erfinder auf blauen Ministersesseln erfolgreich eingesetzt werden.

Vor allem in ÖVP-Industriekreisen macht sich Bedauern über das Misslingen des Kabinetts Kickl-Stocker breit. Ein Spitzenmann der Industriellenvereinigung kleidet das um Diplomatie bemüht in den Satz: „Ich hoffe, dass die ÖVP jetzt ausreichend Verantwortung zeigt und diesmal die Verhandlungen nicht wegen einer zweitrangigen Einzelfrage wie der Besetzung eines Ministeriums scheitern lässt.“

Im ÖVP-Wirtschaftsbund sank zwar mit zunehmender Sturheit der Blauen, sich in Sachen EU an die Kandare nehmen zu lassen, die Bereitschaft, sich mit den Blauen auf eine Regierung einzulassen. Gleichzeitig gingen aber ÖVP-intern die Meinungen auseinander, was auf dem Altar eines blau-türkisen Kompromisses geopfert werden kann.

Dass Christian Stocker mit Zähnen und Klauen auf einem ÖVP-Chef für das Innenressort beharrte, aber bereit war, die Schlüsselposition des Finanzministeriums den Blauen zu überlassen, sorgte für nachhaltige Verstimmung im bis dahin halbwegs rund laufenden neuen ÖVP-Führungstrio Christian Stocker, Harald Mahrer und August Wöginger. Im ÖVP-Wirtschaftsbund ging gar der Wunsch um, Harald Mahrer solle im ÖVP-Parteivorstand gegen ein blau-türkises Regierungsabkommen als Zeichen des Protests votieren. Mahrers persönliches Bedauern ob des Scheiterns eines Kabinetts Kickl-Stocker hält sich freilich in Grenzen. Der Wirtschaftskammer-Chef läutete als Erster mit dem Sager von Kickls Machtrausch die Totenglocke für Blau-Schwarz.

Fakt ist aber auch, dass der Wirtschaftsbund-Chef mit Beginn des neuen schwarz-roten Koalitionspokers bislang primär seinen Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer an den schwarz-roten Verhandlungstisch delegierte. „Mahrer nimmt sich wegen der im März bevorstehenden Kammerwahlen raus und will sich nicht mit Zugeständnissen an Babler belasten“, sagt ein langjähriger Mahrer-Kenner im ÖVP-Wirtschaftsbund.