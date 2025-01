In der politischen Schlüsselfrage 2025 hat der Konjunktiv in den Spitzenkreisen von Rathaus und Wiener SPÖ aber Pause: Babler & Co. sind nun endgültig aus dem Spiel im Poker um den Wiedereinzug in Regierungsämter. „Es ist gelaufen, Blau-Schwarz kommt.“

Im Wiener Rathaus waren sich nur ein paar Spitzenleute bereits vor der ersten Hochrechnung am letzten Sonntag im September sicher: „Wenn es sich rechnerisch ausgeht, dann finden sich ÖVP und FPÖ am Ende zu einer Regierung. Die inhaltlichen Schnittmengen sind einfach viel größer als mit uns oder anderen möglichen Koalitionspartnern.“