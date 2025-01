Last but not least grassiert in ÖVP-Verhandlerkreisen die Sorge vor der spalterischen Sprache und dem rüden Ton, der mit der FPÖ auch in Regierungsämter einziehen könnte. Kickl tritt zwar schon seit seinem „Volkskanzler”-Wahlkampf mit modischer Brille sowie meist im feinen Zwirn samt Krawatte statt in Jean und offenem Hemd auf. Dass Kickl & Co künftig bei ihrer Kommunikation ein gänzlich neues Outfit wählen, damit rechnen auch die gutgläubigsten Blau-Verbinder bei den Schwarzen nicht.

Der neue engste Führungskreis in der ÖVP rund um Parteichef und Vizekanzler-Anwärter Christian Stocker, Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer und ÖVP-Klubobmann August Wöginger, hat daher bei der Zusammenstellung der ÖVP-Ministerliste abseits von Bünde- und Länder-Interessen auch eines im Auge. „Wir brauchen zumindest eine besonders strahlende, berufliche Erfahrung und Unabhängigkeit vermittelnde Persönlichkeit in unserem Team, die unseren Markenkern glaubwürdig vermittelt”. Denn die ÖVP will sich künftig vor allem als Anwalt von Leistung und Sicherheit positionieren.

Nach der Ära des Menschenfischers Sebastian Kurz und des „graden Michel” Karl Nehammer weiß auch Christian Stocker, dass er nicht die Person ist, die für die ÖVP auf Sicht politisch retten kann, was noch zu retten ist. Wer der „Strahlemann” im ÖVP-Regierungsteam sein könnte, ist noch offen.