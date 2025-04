„Politik Backstage“: Black Box Christian Stocker

Der Regierungschef hat im Gegensatz etwa zum deutschen Kanzler in Österreich keine Richtlinienkompetenz, in der politischen Gewichtung des öffentlichen Bilds der Regierung aber im innenpolitischen Alltag nach wie vor eine zentrale Rolle. Dazu kommt die landläufig nach wie vor unterschätzte Rolle des Regierungschefs als EU-Gesetzgeber. In allen großen Weichenstellungen in der Europäischen Union hat allein der Kanzler als einer von 27 Regierungschefs Gewicht und Stimme.

Stocker hat seine Rolle als Primus inter Pares am Ministerratstisch aber bislang intern zur allgemeinen Zufriedenheit angelegt. Rote wie pinke Koalitionsspitzen stimmen gerne in den Chor ein, den die schwarzen Kanzlermacher vom Start weg intonierten. Der gelernte Anwalt würde politische Themen ähnlich wie ein Advokat vor Gericht vertreten: engagiert, aber sachlich, schlagfertig, aber nicht verletzend, analytisch, aber nicht beckmesserisch.

In die Rolle des schwarz-türkisen Pflichtverteidigers war Stocker erstmals sichtbar im ÖVP-Korruptionsausschuss im Parlament geschlüpft. Sein bulliges Auftreten verlieh seiner Hauptstrategie besonderen Nachdruck: Unter Ausnutzung der Geschäftsordnung bis zum letzten Nebensatz suchte Stocker vor allem durch Beharren auf die Unzulässigkeit bestimmter Fragen und damit am Ende mit Zeitschinden den jeweiligen ÖVP-nahen Zeugen möglichst unbeschädigt durch die zeitlich streng limitierten Fragerunden der Opposition zu bringen.

Christian Stocker wurde just an jenem Tag erstmals als Einspringer in den ÖVP-Korruptionsausschuss abkommandiert, als die Einvernahme von Karl Nehammer in seiner früheren Rolle als ÖVP-Generalsekretär und Wahlkampfleiter anstand. Stockers schmerzbefreite Nahkampftaktik gegenüber Blau, Rot, aber auch Grün bei heiklen Fragen nach Untiefen der ÖVP-Wahlkampffinanzierung hinterließ bei Nehammer derart nachhaltig Eindruck, dass er Stocker bald danach erfolgreich die Rolle des Ausputzers als ÖVP-Generalsekretär schmackhaft machte.

Nach seinem überraschenden Aufstieg nun auch zum Nachfolger Nehammers im Kanzleramt zollen ihm selbst Oppositionelle in einem Punkt Respekt. Auch in Sachen Politik vermittelt Christian Stocker den Eindruck: Als gelernter Anwalt hat er den jeweiligen Akt intus und die anstehende Causa weitgehend im Griff. Aber wofür steht der Politiker Christian Stocker? Wie agiert er, wenn kein vorbereiteter Akt am Tisch liegt, kein Schriftsatz zur Hand ist oder er gezwungen ist, spontan zu entscheiden?

Teilnehmende Beobachter bei den Verhandlungen für die last minute doch noch geglückte Dreierkoalition berichten: Stocker habe auch dabei seine Verhandlungserfahrung erfolgreich ins Spiel gebracht. „Er hat meist nüchtern und sachlich agiert, aber auch auf Powerplay gesetzt“, weiß ein ÖVP-Mann und beschreibt dies an einem Beispiel so: „Als das heikle Thema Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags für Pensionisten aufs Tapet kam, haben rote und pinke Verhandler begonnen, das mit unterschiedlichen Vorzeichen gleich ideologisch zu diskutieren. Stocker hat sich darauf erst gar nicht eingelassen, sondern für den nächsten Termin um eine Unterlage gebeten, was das die Pensionisten kosten und der Pensionsversicherung bringen würde.“

Beim nächsten Mal war der Ideologiestreit angesichts des durchaus ansehnlichen Beitrags zum Konsolidierungsvolumen und der geplanten sozialen Abfederung für Mindestpensionisten erfolgreich vom Tisch.