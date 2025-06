OeNB und Gemeindebund: Mehr Bargeld für die Provinz

Das 2.000-Seelen Dorf Obritzberg-Rust ist zweifelsohne nicht der Nabel der Welt. Gerade erlebt die Gemeinde im Bezirk St. Pölten aber ungeahnte Bekanntheit. Denn vom beschaulichen Obritzberg-Rust starten die Oesterreichische Nationalbank und der Österreichische Gemeindebund ab 1. Juli ihre Bargeldoffensive.

120 Geldautomaten wollen OeNB und Gemeindebund in den kommenden fünf Jahren in österreichischen Gemeinden aufstellen, in denen es weder einen Bankomaten noch eine Bankfiliale gibt. Im Vorjahr gab es 329 solcher Gemeinden in ganz Österreich. Der Gemeindebund will damit die Kommunen stärken, die Nationalbank die Lücken in der Bargeldversorgung schließen. Eine aktuelle trend-Umfrage zeigt: Ältere Österreicher:innen hängen am Bargeld. Je jünger, desto eher zahlen die Österreicher:innen mit Karte oder digital.

In einer ersten Tranche werden 60 Bankomaten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee errichtet. Infrage kommende Gemeinden werden vom Gemeindebund kontaktiert. Die Gemeinde muss die Kosten für die baulichen Voraussetzungen stemmen und die laufenden Strom- und Internetkosten decken. Die OeNB übernimmt alle weiteren Kosten und beauftragt den Betrieb für eine Laufzeit von fünf Jahren. „Damit wird der Zugang zu Bargeld für die Österreicherinnen und Österreicher einfacher“, so Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann.

Die Provinz-Offensive schreitet voran: Nach Obritzberg-Rust bekommen die Gemeinde Wolfsthal (1.000 Einwohner:innen) und Gaubitsch (900 Einwohner:innen) Bankomaten aufgestellt.