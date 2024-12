OeNB-Prognose: Konsolidierungsbedarf von 7,1 Mrd. Euro

Der Konsolidierungsbedarf von 7,1 Milliarden Euro entspricht 1,4 Prozent des BIP. Dieser Betrag sei als „Kompass für die Sparnotwendigkeiten“ zu sehen, so Birgit Niessner, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank am Freitag. Das „wird hoffentlich und vermutlich nicht so realisiert“, so Niessner weiter. Der „effektive Bedarf“ werde von den politischen Entscheidungen der nächsten Regierung und der Europäischen Kommission abhängen. Bei einem Defizitverfahren der EU-Kommission „wäre der Konsolidierungsbedarf ein sanfterer“, sagte Niessner, auch wenn es ein Reputationsrisiko gebe.