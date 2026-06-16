OeNB nominiert Oliver Schütz für FMA-Vorstand

Die Nationalbank (OeNB) hat mit Oliver Schütz einen neuen Co-Vorstand für die Doppelspitze der Finanzmarktaufsicht (FMA) nominiert. Schütz ist aktuell Bereichsleiter Bankenabwicklung in der FMA und soll per 1. November Helmut Ettl an der FMA-Spitze ersetzen, wie die OeNB am Dienstag in einer Aussendung schreibt. Ettl, der die Behörde zur Zeit zusammen mit Co-Vorständin Mariana Kühnel leitet, soll im Herbst als Exekutivdirektor zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechseln.

Schütz bringe „umfassende Expertise in der Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße“, hieß es in der Mitteilung. Der studierte Jurist ist aktuell Leiter des Bereichs Bankenabwicklung in der FMA, zuvor war er unter anderem für die Erste Group und die Bank Austria tätig gewesen. Außerdem wurde er vor zwei Jahren zum Chairman des Abwicklungsausschusses der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gewählt.