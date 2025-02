Geboren am 20. November 1979. Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz, Executive-Studium Political Marketing an der George Washington University (Washington DC 2007), Studium International Management an der National Taiwan University (Taipei). 2015 bis 2021 Abgeordneter zum Oö. Landtag, 2021 bis 2024 Landesrat für Soziales und Integration, seit 2024 Nationalratsabgeordneter und seit 1.1.2025 Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich. Verheiratet, zwei schulpflichtige Söhne.