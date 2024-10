"Politik Backstage": Schattenboxen in der Hofburg

Der Pferdefuß in diesem Szenario, Stand Woche eins nach der Wahl: Der Bundespräsident will sich mit einem taktischen Schachzug made by Hofburg, „die FPÖ ins Leere laufen lassen“, bislang nicht anfreunden.

„Ein Regierungsbildungsauftrag ist kein taktisches Spiel“, beschied Van der Bellen bisher allen einschlägigen Ratgebern freundlich, aber bestimmt „sondern eine ernsthafte Angelegenheit“.

Der Bundespräsident steht damit vor einem heiklen Balanceakt: Van der Bellen hält Herbert Kickl, der 2019 von ihm als erster Minister in der Geschichte der Hofburg in Unehren entlassen wurde, fünf Jahre danach weiterhin nicht für regierungsfähig. Er will als Präsident aller Österreicher aber zugleich – ähnlich wie Nehammer – am Ende nicht mit dem Schwarzen Peter dastehen, er würde jene 1,4 Millionen Wähler missachten, die die FPÖ zur Nummer eins gemacht haben.

Das Wunsch-Szenario der Hofburg: Alle in Frage kommenden Parteien sollen in den kommenden Wochen in Sondierungsgesprächen die Chancen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm ausloten – ohne konkreten Regierungsbildungsauftrag an einen präsumptiven Kanzler.

Dafür hat der Bundespräsident diesen Mittwoch – bei der Betrauung des türkis-grünen Kabinetts mit der Fortführung der Regierungsgeschäfte – Karl Nehammer & Co. bereits einen Themenkatalog mit auf den Weg gegeben.