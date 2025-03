Die nächste große Baustelle der neuen Regierung

Die Dreierkoalition plant beim Arbeitsmarkt keine große Reform, hat aber zahlreiche Einzelmaßnahmen vorgesehen. Der Zuverdienst beim Arbeitslosengeld soll deutlich strenger gehandhabt werden. Bei der Bildungskarenz ist ein eingeschränktes Nachfolgemodell ab 2026 geplant. In der Vorgängerregierung war Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei der Reform des Arbeitslosengeldes und der Bildungskarenz am Widerstand der Grünen gescheitert.

Kocher selbst schreibt nach der Amtsübergabe in seinem Blog durchaus selbstkritisch: „Die GANZ großen Reformen sind in den letzten fünf Jahren zu selten zustande gekommen. Die Arbeitsmarktreform hat genauso wenig die nötige koalitionäre Einigkeit gefunden, wie eine Reform der Bildungskarenz (eigentlich eine Reform der Fachkräfteausbildung im Erwachsenenalter) oder eine noch viel stärkere Senkung der Lohnnebenkosten. Auch das Arbeiten im Alter wurde nur unzureichend attraktiver. Ebenso wären mehr Maßnahmen zur Ermöglichung und Attraktivierung von Vollzeit nötig gewesen und zur Geschlechtergleichstellung am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft."

Damit benennt er einige großen Aufgaben, denen sich die neue Regierung stellen muss. Vollzeitarbeit attraktiver zu machen ist allerdings in Hochkonjunkturzeiten einfacher.