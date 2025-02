Die Staatsholding ÖBAG, die die öffentlichen Anteile an gewichtigen Unternehmen wie OMV, Post, Telekom, Verbund & Co. hält, „wird als industriepolitischer Backbone proaktiv eingesetzt und deren Beteiligungsmanagement in die von der Bundesregierung mit den Sozialpartnern zu erarbeitende Industrie- und Standortstrategie einbezogen“. Ob die Staatsholding weiter beim Finanzministerium ressortiert, bleibt im Regierungsprogramm offen.

Der Transformationsfonds soll seine Mittelvergabe künftig effizienter gestalten und besser abstimmen. Es soll mehr in Richtung Garantien, Haftungen, Nachrangdarlehen und „gegebenenfalls Beteiligungen“ gehen. Die Forschungsprämie soll bleiben. Die Forschungsquote soll mittelfristig auf über vier Prozent steigen.