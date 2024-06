„Alles, nur keine Dreierkoalition“ [Politik Backstage]

Kolportierte Planspiele wie diese hält ein lang jähriger ÖVP-Stratege zwar „noch für pure Spekulation“. Einer dritten Liste im Lager rechts der Mitte gibt er aber durchaus Chancen: „Mit der Bierpartei gibt es bereits ein viertes ernsthaftes Angebot links der Mitte. Hier das Angebot zu verbreitern, könnte auch für das Lager Mitte-rechts Sinn machen: zum einen für Bürgerliche, die der ÖVP müde sind, weil sie für diese in der Koalitionsregierung zu verwaschen agiert. Zum anderen für Wähler, denen die FPÖ zu radikal ist.“

Dazu kommt, so der ÖVP-Intimkenner, dass die EU-Wahl im bürgerlichen Lager am Tag danach alles andere als abgehakt sein wird, sondern für eine nachhaltige Erschütterung sorgen könnte: „Wenn die FPÖ am 9. Juni tatsächlich klare Nummer eins wird und die ÖVP auf den zweiten oder dritten Platz verdrängt, dann ist das ein Erdbebeben: Zum ersten Mal in der Zweiten Republik ist das Dritte Lager tatsächlich ganz vorn. Da werden sich viele fragen: Wann schrillen jetzt endlich die Alarmglocken? Kann man da wirklich wieder zur Tagesordnung übergehen?“

„Man braucht ja nur nach Deutschland schauen, was drei Parteien in der Regierung in der Praxis heißt“, sagt ein VP-Landesfürst.