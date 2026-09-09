IV fordert mehr Zuwanderung

Um die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Migranten zu entkräften, empfiehlt Marian Benbow Pfisterer, bis vor wenigen Tagen IOM-Missionschefin in Wien, eine klare, faktenbasierte politische Kommunikation. „Österreich hat in der Vergangenheit über gesteuerte Migrationsmöglichkeiten sehr viele GastarbeiterInnen aufgenommen, die zum Wohlstand des Landes beigetragen haben. Die Bevölkerung überschätzt total die Zahl irregulärer Migrant:innen im Vergleich zu denjenigen, die geordnet und auch gewollt hier angekommen sind.“

Mit Blick auf legale Flüchtlinge bezeichnet Benbow Pfisterer den Schutzgedanken als wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Aber auch dieser könne „Teil einer Fachkräftestrategie sein, weil unter den Menschen, die hier Schutz genießen, sicherlich viele sind, die einen guten Beitrag leisten können, weil sie Qualifikationen mitbringen oder erwerben.“ Das müsse man der einheimischen Bevölkerung vermitteln, um die Akzeptanz zu erhöhen.

IV-Chef Knill plädiert für einen Schulterschluss von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, „um den Standort für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu machen,“ Besonderes Augenmerk müsse man auf die Leute legen, die schon hier sind. „Die sollten wir bestmöglich an dieses Land binden, ihnen Perspektiven geben, um sie nicht zu vertreiben. Das wäre ein Quick Win. Es ist ja traurig, wie viele Menschen dieses Land wieder verlassen, weil sie woanders bessere Angebote erwarten.“

Migrationsrechtliche Bestimmungen nennt Benbow Pfisterer als einen Faktor, warum das oft innerhalb der ersten sechs Jahre der Fall ist. „Je einfacher es am Anfang ist, in einem Land Fuß zu fassen, desto mehr fühlt man sich sofort verbunden. Eine gute Begleitung nicht nur im Zuwanderungsverfahren, sondern auch in Bezug auf Leben und Arbeiten ist zentral: Wie schnell kriege ich eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, wie schnell verfestigt sich eine dauerhafte Perspektive für mich und meine Familie.“