Fachkräftemangel: Das Geschäft mit der Arbeitsmigration

Nathália Antoniazzi kommt aus dem Süden Brasiliens und hat Geschmack an Österreich gefunden. Die Umweltingenieurin hat nach Abschluss ihres Masterstudiums für Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit an der FH Campus Wien bei der Beratungsfirma ­Circular Analytics TK angedockt und berät nun Firmen etwa dabei, mit welchen Milchverpackungen man Verlustraten minimiert. Über ihren Weg in den hiesigen Arbeitsmarkt sagt die 29-Jährige: „Das Wichtigste ist, die Unterstützung eines Unternehmens zu finden.“

Nicht nur im Hochqualifiziertenbereich wie bei Antoniazzi, sondern auch in vielen anderen Sektoren fehlen selbst nach mehr als zwei Jahren Rezession Arbeitskräfte. Die neueste Zahlen der Austrian-Business-Check-Umfrage des KSV1870 zeigen, dass jeder zweite heimische Betrieb über einen Arbeitskräftemangel klagt. 54 Prozent der österreichischen Unternehmen sind von Personalknappheit betroffen, 23 Prozent sogar sehr.

Es sind inzwischen weniger die Softwareentwickler:innen, an denen es Österreich – und weiten Teilen Europas – mangelt. Spezialisierte Agenturen fahnden inzwischen in Ländern wie Pakistan, Brasilien oder auf den Philippinen nach künftigen Lokführer:innen, Lkw-Fahrer:innen oder Pfleger:innen, bilden sie vor Ort aus und bereiten sie für einen allfälligen Arbeitseinsatz vor.

Rund 540.000 Menschen der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge werden laut einer Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirt­schaftsvergleiche (WIIW) bis 2027 in Pension gehen. Diese fehlenden Arbeitskräfte werden nicht vollständig durch jüngere Menschen ersetzt werden können, weil die nachfolgenden Jahrgänge deutlich geburtenschwächer sind. Ab 2030 wird es dann wirklich eng. „Der Arbeitsmarkt in Österreich und weiten Teilen Europas ist dünn, wir sind auf Migration angewiesen“, fasst Ewald Oberhammer die Lage knapp zusammen. ­

Er ist Gründer der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei mit Sitzen in Wels, Wien, Ried im Innkreis und Vöcklabruck und ein Pionier bei der rechtlichen Begleitung des Themas. 6.000 Entsendungen hat er im letzten Jahr betreut, nur 150 bis 200 Fälle betrafen dabei Top-Executives. Der Großteil sind Blue Collar Worker, etwa Schweißer oder Monteure. 90 Prozent von Oberhammers Klientel sind internationale Konzerne, die nach Österreich entsenden wollen.

Das Feld wird immer breiter, weil das Arbeitskräfteangebot immer spärlicher wird: „Ging es anfangs oft um Anlagenbauer, so sind inzwischen auch Köche und Kellner – mehr als hundert in der letzten Wintersaison –, Erntehelfer usw. im Visier“, so der Experte. Fazit: „Es geht um Jobs, die bei uns einfach nicht mehr in der erforderlichen Anzahl rekrutierbar sind.“