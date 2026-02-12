China-Zölle treffen Vorarlberger Käserei

Die neuen Zölle auf europäische Milchprodukte seien Folge einer 18-monatigen Untersuchung zu europäischen Subventionen, teilte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mit. Die Zölle treten mit 13. Februar in Kraft und gelten für fünf Jahre. Betroffen ist laut Liste des chinesischen Ministeriums auch die Vorarlberger Privatkäserei Rupp. Für deren Produkte soll künftig ein Zollsatz von 9,5 Prozent gelten.

Weitere betroffene Firmen kamen aus Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Italien, wie aus der Auflistung hervorging. Die Zollsätze schwanken demnach je nach Firma zwischen 7,4 und 11,7 Prozent. Direkte Auswirkungen für Verbraucher in Europa dürften die Zölle indes nicht haben.