Espressokocher-Hersteller Bialetti wird chinesisch

Der legendäre italienische Espressokocher-Hersteller Bialetti, der seit Jahren in der Krise steckt, steht vor einer Wende. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen wird vom Investmentfonds Nuo Capital geschluckt, der unter chinesischer Kontrolle steht, wie Bialetti am Mittwoch in einer Presseaussendung mitteilte.

Der neue Eigentümer übernimmt vom derzeitigen Mehrheitsaktionär Francesco Ranzoni eine 78,5-prozentige Beteiligung am Unternehmen. Der Wert von Bialetti wird mit 30 Millionen Euro beziffert, die Verschuldung liegt bei 124 Millionen Euro. Beim italienischen Fiskus ist die Firma mit mehreren Millionen Euro an Steuerzahlungen in Verzug. Im Zuge des Deals soll Bialetti von der Mailänder Börse genommen werden.