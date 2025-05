Immobilienmogul Hallmann: „Bei mir ist definitiv nichts versteckt“

Klemens Hallmann :

Kommt auf die Betrachtung an. Bei MagForce bin ich schon vor dem Delisting ausgestiegen. Die Cyan AG sollte als eines von wenigen Cybersecurity-Unternehmen 2025 ein positives Ergebnis erzielen, da bin ich von hohen Chancen in der Zukunft überzeugt. Wir haben eine Beteiligung an der Rejuveron Life Sciences AG, die Medikamente und Technologien zur Heilung altersbedingter Krankheiten entwickelt. Außerdem halte ich – ohne eine Funktion – kleinere Aktienpakete an anderen Healthcare-Firmen. Wir sind Gesellschafter beim Risikokapitalgeber Katalysen Ventures, und ich hatte in den letzten Jahren unter anderem eine sehr interessante Beteiligung am Finanzdienstleister JDC Group AG. Auch dort war ich Kernaktionär und -Aufsichtsrat, bevor meine Aktien absolut gewinnbringend an eine Versicherung verkauft wurden. Tatsächlich war das bislang eine begrenzte Zahl an ausgewählten Beteiligungen. Aber ich mache Schritt für Schritt, denn die genaue Recherche ist das Wichtigste.