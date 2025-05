Hallmann hilft Hallmann

In einem aktuellen Interview mit dem trend beteuert der Immobilienunternehmer Klemens Hallmann, er sei bei der insolventen SÜBA-Gruppe „nur der Aktionär" und „nicht ins Tagesgeschäft eingebunden" gewesen. Dem Vorwurf der Kindesweglegung widerspricht er.

Dennoch geht er jetzt noch einmal in die Offensive. Donnerstagvormittag ließ die Hallmann Holding per Aussendung wissen, man wolle der Masse der SÜBA AG eine Fortführungskaution zur Verfügung stellen. Damit sichere man „unter anderem den laufenden Betrieb während des Sanierungsverfahrens" und setze „ein klares Signal für das langfristige Engagement der Hallmann Holding in der Restrukturierung und Weiterentwicklung der SÜBA AG." Es handle sich jedoch keineswegs um eine Patronatserklärung, da es keinerlei Haftungsverhältnis zwischen Hallmann Holding und SÜBA AG gebe.

Im trend-Interview betont der Unternehmer, die Hallmann Holding habe in der Vergangenheit immer wieder hohe Darlehen an den Developer SÜBA gegeben. „Die Holding ist jetzt mit Abstand der größte Gläubiger und hat Forderungen in der Größenordnung von 45 bis 50 Millionen Euro."

Zur Struktur seiner Gruppe, kurzfristigen Verbindlichkeiten und kolportierten Immo-Karussellen sagt der Immobilien-Unternehmer unter anderem: „Bei mir ist definitv nichts versteckt."

Konsequenzen hat die Lage der Gruppe wohl auch in anderen Bereichen. Bisher war die Hallmann Holding Leading Partner des Austrian World Summit von Arnold Schwarzenegger gewesen. Beim diesjährigen Event Anfang Juni in der Wiener Hofburg scheint sie jedoch nicht mehr als Sponsor auf. „Wir sind zwar nicht mehr Leading Partner, aber unterstützen diese für uns alle wichtige Klimainitiative meines Freundes Schwarzenegger nach wie vor", so Hallmann im Interview.

Lesen Sie das große Interview mit Klemens Hallmann in der aktuellen trend Ausgabe vom 9. Mai 2025.