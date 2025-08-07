Währungseffekte belasten Merck im Quartal

"Ja, die Währungseffekte sind spürbar. Aber unsere drei Unternehmensbereiche Life Science, Healthcare und Electronics machen uns als Konzern widerstandsfähiger gegen die geopolitischen, wirtschaftlichen und währungsbedingten Schwankungen", sagte Konzernchefin Belen Garijo.

Für 2025 rechnet Merck nun mit einem Umsatz von 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Im Mai hatte Merck seine Jahresziele wegen der Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik gesenkt und einen Umsatz von 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro prognostiziert. Das organische Ergebniswachstum soll nun allerdings höher als bisher gedacht ausfallen.