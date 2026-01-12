Volkswagen rutscht in China auf den dritten Platz ab

Dies geht aus Daten des Branchenverbandes CPCA vom Montag hervor. Geely schaffte elf Prozent Marktanteil, das entspricht einer Steigerung um 3,3 Prozentpunkte. An der Spitze steht BYD mit 14,7 Prozent Marktanteil, nach 16,2 Prozent 2024. In der Volksrepublik haben zuletzt chinesische Hersteller massiv an Boden gewonnen und die jahrelange Dominanz von Volkswagen beendet. Dabei spielt vor allem das starke Wachstum bei Elektroautos eine Rolle, die sich auch dank staatlicher Subventionen gerade in den Städten großer Beliebtheit erfreuen und bei denen westliche Hersteller zuletzt ins Hintertreffen geraten sind. Auch der Preisverfall bei diesen Fahrzeugen trägt dazu bei. Inzwischen wird gut jeder zweite Neuwagen in China zu einem Preis von weniger als 150.000 Yuan (18.475 Euro) verkauft.