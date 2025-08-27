VIG im 1. Halbjahr mit Prämien- und Gewinnplus

©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Die Vienna Insurance Group (VIG) hat in der ersten Jahreshälfte 2025 die verrechneten Prämien gegenüber der Vorjahresperiode um 8,7 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro gesteigert. Der Vorsteuergewinn betrug 531,4 Millionen Euro (plus 10,5 Prozent), teilte der börsennotierte Versicherer am Mittwoch mit. Die versicherungstechnischen Erträge wurden um 8,1 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro erhöht.
von
Die Netto-Combined-Ratio (Schaden-Kosten-Quote) sei auf 91,9 Prozent verbessert worden. "Die positive Entwicklung der ersten sechs Monate mit Zuwächsen bei Prämien und Gewinn unterstreicht, dass wir in Zentral- und Osteuropa bestens aufgestellt sind", wird VIG-Chef Hartwig Löger in der Aussendung zitiert. Besonders stark war das Prämienwachstum bei Lebensversicherungen ohne Gewinnbeteiligung (plus 32,7 Prozent) sowie Fonds- und indexgebundenen Lebensversicherungen (plus 26,4 Prozent).