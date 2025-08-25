VIG erhielt Zuschlag für moldauische Versicherung

Die VIG ist seit 2014 auf dem moldauischen Markt mit der Versicherungsgesellschaft Donaris vertreten, die derzeit mehr als 120.000 Kunden hat. Mit der Übernahme der Moldasig wird die VIG nach eigenen Angaben Marktführer mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent.

"Mit dieser Investition bringen wir unser starkes Engagement für die Republik Moldau zum Ausdruck. Unser Ziel ist, die lokale Wirtschaft durch die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Wir vertrauen auf den EU-Beitrittsprozess Moldaus und werden unsere Expertise einbringen, um die Stabilität im Bereich der Risikoabsicherung zum Vorteil der moldauischen Bevölkerung auszubauen", wurde VIG-Generaldirektor-Stellvertreter Peter Höfinger in der Mitteilung zitiert.