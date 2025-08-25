VIG erhielt Zuschlag für moldauische Versicherung

©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Die Vienna Insurance Group (VIG) hat in Moldau in einem öffentlichen Auktionsverfahren den Zuschlag für 80 Prozent der Anteile an der Versicherung Moldasig bekommen. Die VIG realisiert damit im Mai 2025 angekündigte Pläne, das Unternehmen vom moldauischen Staat zu übernehmen, geht aus einer Aussendung vom Montag hervor. Die Aktienübertragung werde in den kommenden Tagen finalisiert und die Transaktion bei der moldauischen Wettbewerbsbehörde angemeldet.
Die VIG ist seit 2014 auf dem moldauischen Markt mit der Versicherungsgesellschaft Donaris vertreten, die derzeit mehr als 120.000 Kunden hat. Mit der Übernahme der Moldasig wird die VIG nach eigenen Angaben Marktführer mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent.
"Mit dieser Investition bringen wir unser starkes Engagement für die Republik Moldau zum Ausdruck. Unser Ziel ist, die lokale Wirtschaft durch die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Wir vertrauen auf den EU-Beitrittsprozess Moldaus und werden unsere Expertise einbringen, um die Stabilität im Bereich der Risikoabsicherung zum Vorteil der moldauischen Bevölkerung auszubauen", wurde VIG-Generaldirektor-Stellvertreter Peter Höfinger in der Mitteilung zitiert.