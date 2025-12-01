Japanische Firmen steigerten Investitionen im 3. Quartal

Die Daten werden zur Berechnung der revidierten Zahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal herangezogen, die am 8. Dezember veröffentlicht werden, und könnten die Argumente für eine Anhebung des Leitzinses der Bank of Japan (BOJ) untermauern. Vorläufige Daten hatten für diesen Zeitraum einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um annualisiert 1,8 Prozent gezeigt. Im Vorquartal waren die Investitionen jedoch noch um 7,6 Prozent gewachsen.

Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen stützt die Konjunktur in einer Zeit, in der die anhaltende Inflation den privaten Konsum bremst und die Exporte unter den US-Zöllen leiden. Die Unternehmensumsätze stiegen im Berichtsquartal um 0,5 Prozent, die laufenden Gewinne legten um 19,7 Prozent zu. Die Investitionsausgaben waren in den vergangenen Jahren aufgrund des hohen Bedarfs an Informationstechnologie robust. Damit versuchen die Firmen, den Arbeitskräftemangel in der schnell alternden Bevölkerung auszugleichen. Die Regierung will die Investitionen zudem mit einem Konjunkturpaket in Höhe von 21,3 Billionen Yen (118 Mrd. Euro) ) ankurbeln.