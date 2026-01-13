Vattenfall gibt grünes Licht für Nordsee-Windpark

Das aus zwei einzelnen Windparks bestehende Projekt soll mit einer Leistung von über 1,6 Gigawatt einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten. Der Bau von Nordlicht 1, Deutschlands größtem Offshore-Windprojekt, soll noch in diesem Jahr beginnen. Der zweite Teil, Nordlicht 2, folgt voraussichtlich ein Jahr später. Beide Windpark-Teile sollen 2028 vollständig in Betrieb gehen.

"Bei diesem Projekt geht es um mehr als den Ausbau von Offshore-Windkapazitäten: Es stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen", sagte Catrin Jung, Leiterin des Windgeschäfts bei Vattenfall. Um den CO2-Fußabdruck zu verringern, sollen die Türme der Windräder teilweise aus emissionsarmem Stahl gefertigt werden.