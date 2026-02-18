USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen im Dezember ein überraschend hohes Auftragsplus von 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs überraschten mit plus 0,6 Prozent ebenfalls positiv. Hier hatten Analysten lediglich einen halb so hohen Anstieg auf dem Zettel gehabt.