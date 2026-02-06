US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen

Der Dow Jones hielt zuletzt mit einem Plus von 1,52 Prozent bei 49.651,74 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 1,52 Prozent auf 6.856,65 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq Composite befestigte sich moderater um 0,53 Prozent auf 22.660,025 Punkte.

Auf Technologieaktien blicken Investoren vorsichtiger. Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen sie nun stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. So hatten Sorgen über mögliche KI-Konkurrenz Software-Papiere stark belastet. Zudem sorgen sich Anleger vermehrt wegen der immer weiter anschwellenden Investitionen großer Konzerne in KI-Fähigkeiten.

Amazon-Aktien rasselten nach der Ankündigung massiver Investitionsvorhaben um fast 9 Prozent nach unten. Der Konzern übertrifft bei den geplanten Investitionen sogar seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen und will in diesem Jahr rund 200 Mrd. US-Dollar (etwa 170 Mrd Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Laut Amazon-Chef Andy Jassy soll der Großteil des Geldes in den Ausbau von KI-Infrastruktur gehen. Er rechnet auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Den Investoren geht das offensichtlich nicht zügig genug. Allerdings hatte der Tech-Riese bereits in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Gewinne geopfert, um Geld in den Geschäftsausbau zu stecken, was ihm dann langfristig zugutekam.

Die Aktien der potenziellen Profiteure der Amazon-Investitionen konnten hingegen teilweise deutlich zulegen. So stiegen die Aktien des KI-Chipriesen Nvidia um 5,5 Prozent.

Für die Papiere des US-Telemedizin-Anbieters Hims & Hers Health (HIMS) ging es im Frühhandel um gut 7 Prozent nach unten, nachdem FDA-Kommissar Marty Makary erklärt hatte, die US-Arzneimittelbehörde werde rasch gegen Unternehmen vorgehen, die illegale Nachahmerprodukte massenhaft vermarkten und behaupteten, diese seien mit von der FDA zugelassenen Produkten vergleichbar.

So hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Vortag berichtet, Hims and Hers wolle eine deutlich günstigere Nachahmer-Version der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk auf den Markt bringen. Das hatte neben den Papieren des dänischen Pharmakonzerns auch die Aktien des US-Pharmariesen Eli Lilly, der ebenfalls Abnehmmedikamente anbietet, belastet. Für den Kurs von Eli Lilly standen die Zeichen auf Erholung (plus 1,5 Prozent).

Die Social-Media-Plattform Reddit meldete zuletzt gute Zahlen für das Schlussquartal. An der Börse fielen Reddit-Aktien dennoch um 3,3 Prozent.

Im Fokus stehen weiterhin Kryptounternehmen angesichts des laufenden Stabilisierungsversuchs des Bitcoin. Die Digitalwährung war in der Früh unter die Marke von 60.000 Dollar gerutscht auf ein Tief seit Herbst 2024. Zuletzt erholte sie sich dann aber auf gut 66.000 Dollar.