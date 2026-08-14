US-Börsen wenig verändert - Dow Jones minus 0,06 Prozent

Rund eine Dreiviertelstunde nach Sitzungsauftakt gab der Dow Jones Industrial dünne 0,06 Prozent auf 53.814 Punkte nach. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenminus von rund 0,5 Prozent an. Beim breit gefassten S&P-500 ging es im Frühhandel um magere 0,09 Prozent auf 7.806 Einheiten hinauf. Der Nasdaq Composite verbesserte sich um 0,10 Prozent auf 26.828 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex zeichnet sich damit ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent ab.

Aus Unternehmenssicht rückte Applied Materials in den Anlegerfokus. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters lagen im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktie, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatte, verlor nun 3,5 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hieß es zur Begründung aus dem Handel.

Für die Papiere von Reddit ging es im frühen Geschäft um satte 14 Prozent aufwärts. Die Anteilsscheine des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

Die Titel von Sandisk verteuerten sich um fast sechs Prozent und setzten damit ihre 14-Prozent-Kursrally vom Vortag fort. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

Einen Kurseinbruch von 15,3 Prozent verbuchten die Papiere von York Space. Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt.