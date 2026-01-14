Abo

US-Börsen starten mit teils klaren Verlusten

Klare Abgaben an Technologiebörse Nasdaq
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
Die US-Börsen sind zur Wochenmitte mit teils klaren Verlusten in den Handel gestartet. Im Frühhandel gab es an der Technologiebörse Nasdaq bereits ein Minus von 1,28 Prozent auf 23.405,9 Punkte beim Nasdaq Composite zu sehen. Für den S&P 500 ging es mit minus 0,8 Prozent auf 6.907,9 Einheiten ebenfalls klar abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte mit minus 0,39 Prozent auf 49.002 Zähler moderater ein. Insbesondere der Halbleitersektor drückte die Indizes nach unten.

Tat sich der Dow Ende 2024 und Anfang 2025 mit der Marke von 45.000 Punkten schwer, so erweist sich nun die runde Schwelle von 50.000 Zählern als vorerst zu hohe Hürde für den wohl weltbekanntesten Börsenindex.

Leicht belastend wirkten die Erzeugerpreise. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich in den USA um 3,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Zudem wurde bekanntgegeben, dass sich die Umsätze im US-Einzelhandel im November besser als erwartet entwickelt haben. Sie legten im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

In die Saison der Quartalsbilanzen großer US-Banken kommt Schwung. Vorbörslich legten die Bank of America und Wells Fargo ihre Geschäftsberichte vor. Bei der Bank of America übertrafen der wichtige Zinsüberschuss und das Ergebnis die Erwartungen, der Kurs fiel dennoch um 4,2 Prozent.

Wells Fargo blieb dagegen mit dem Zinsüberschuss etwas hinter der Konsensschätzung zurück, der Kurs sackte um 5,1 Prozent ab. Die Citigroup rechnet in diesem Jahr mit höheren Ausgaben, übertraf aber im vierten Quartal die Markterwartungen. Der Kurs fiel um 2,7 Prozent.

Papiere des E-Fahrzeugherstellers Rivian Automotive verbilligten sich um klare 7,2 Prozent. Die Großbank UBS stufte die Aktien von "Neutral" auf "Sell" und begründete dies mit einem nicht mehr attraktiven Verhältnis von Anlagechancen zu -risiken.

