US-Börsen starten mit schwächerer Tendenz, Dow Jones -0,47%

Der Dow Jones gab bis kurz vor 16 Uhr 0,47 Prozent auf 49.390,94 Punkte ab. Der S&P-500 sank um 0,22 Prozent auf 6.894,33 Zähler. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,35 Prozent auf 22.805,69 Einheiten abwärts.

Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hieß es. Marktteilnehmer fürchten ein neues Machtgehabe: "Trump ist nicht dafür bekannt, einem Kampf aus dem Weg zu gehen oder leicht aufzugeben", schrieb der Chef-Anlagestratege Stephan Kemper von BNP Paribas Wealth Management.

Im Dow Jones legten die Nvidia-Titel an der Spitze des wohl weltbekanntesten Börsenindex 1,5 Prozent zu. Hier werden die Anleger in diesen Tagen besonders aufmerksam hinschauen, da der KI-Chipkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine stets viel beachteten Quartalszahlen vorlegen wird.

Am Dow-Ende büßten Salesforce 4,3 Prozent ein. Die Papiere des Sportartikelherstellers Nike gaben drei Prozent nach. Microsoft verbilligten sich um 2,4 Prozent. Amazon schwächten sich zum 2,2 Prozent ab.

Unter den Pharmawerten fielen die Titel von Eli Lilly mit einem Anstieg um 3,2 Prozent positiv auf. Sie profitieren damit von einem erneuten Rückschlag des dänischen Wettbewerbers Novo Nordisk mit einem Abnehmmittel, was die Sorgen vor dessen wieder erstarkter Konkurrenz milderte. Chris Schott von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, der Weg sei frei für länger anhaltende Marktanteilsgewinne der Amerikaner - zu Lasten der Europäer.

Verluste von jeweils mehr als sechs Prozent verzeichneten die Papierhersteller Smurfit Westrock und International Paper. Hier verwies JPMorgan-Fachmann Detlef Winckelmann auf einen überraschenden Rückgang der Inlandspreise bei Wallpappen-Rohpapier, von dem ein Marktforschungsinstitut am Freitagabend nach Börsenschluss berichtet habe.

Titel des recht frisch an der Börse notierten Unternehmens York Space legten um 1,1 Prozent auf 26,19 US-Dollar zu. Die Aktien hatten sich in ihren ersten Tagen schwankend zwischen 38 und 22 Dollar präsentiert. Nun äußerten sich viele Analysten fast ausschließlich mit positiven Empfehlungen. Ein hohes Kursziel wurde dabei mit 55 Dollar von Raymond James genannt.

Arcellx sprangen um fast 80 Prozent auf 114,09 Dollar hoch. Biotech-Riese Gilead will den Krebsspezialisten für 115 Dollar je Aktie plus eine mögliche Nachzahlung in Höhe von fünf Dollar kaufen. Dabei wird das Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert von bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar bewertet.