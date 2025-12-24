US-Börsen schließen zu Weihnachten mit neuen Rekorden

Der Dow Jones steigerte sich um 0,60 Prozent auf 48.731,16 Einheiten. Der S&P-500 ging um 0,32 Prozent höher bei 6.932,05 Einheiten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq Composite erhöhte sich um 0,22 Prozent auf 23.613,31 Einheiten.

Angetrieben wurde der Markt von Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr. Auch wenn ein Großteil der Investoren ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen hat, gab es vereinzelte doch noch Aktien, die gesucht waren, darunter Nike.

Die Titel des Sportartikelherstellers kletterten um 4,6 Prozent hinauf. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Apple-CEO Tim Cook Aktien im Wert von drei Millionen US-Dollar des Sportartikelherstellers gekauft habe.

Im Fokus standen darüber hinaus auch die Anteile von Intel, die um 0,5 Prozent nachgaben. Bekannt wurde, dass Nvidia einem Bericht zufolge Produktionstests mit Chiperzeugungstechnologien Intels beendet habe.

Dynavax Technologies sprangen indes in der zweiten Börsenreihe um 38,2 Prozent hinauf. Medienberichten zufolge wolle der französische Pharmakonzern Sanofi das Unternehmen um 2,2 Milliarden Dollar schlucken.