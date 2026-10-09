Positive Impulse lieferten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Trump verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

Der Dow Jones gewann im Frühhandel 0,32 Prozent auf 51.395,92 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein leichter Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Beim breit gefassten S&P-500 ging es um 0,26 Prozent auf 7.785,87 Einheiten hoch. Der technologielastige Nasdaq Composite steigerte sich um 0,30 Prozent auf 27.274,37 Einheiten, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war.

Auslöser für den hohen Nasdaq-Verlust am Donnerstag war ein Medienbericht über unerwartet niedrige Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Für Entspannung sorgte am Freitag ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass OpenAI damit rechnet, bis zum Jahresende einen Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen. Am Vortag war noch die Rede davon, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf lediglich 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Die Differenz dürfte indes auf den Unterschied zwischen Brutto- und Nettoumsatz hinauslaufen.

Aus Branchensicht stehen am Freitag die Aktien aus dem Telekomsektor im Fokus, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem großen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte. Die SpaceX-Titel verteuerten sich um 1,3 Prozent.

Dagegen sackten die Papiere der bisherigen Platzhirsche in der Branche - AT&T, Verizon und T-Mobile US um 7,3 bis 9,5 Prozent ab. Die Titel von US-Funkmasten-Anbietern an: SBA, American Tower und Crown Castle legten zwischen 6,3 und elf Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Apple büßten 2,4 Prozent ein. Laut Medienberichten kürzte der Technologiekonzern aufgrund einer unerwartet schwachen Nachfrage nach den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max seine Bestellungen für Komponenten dieser Smartphone-Modelle.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian. Die Delta-Aktie fiel um 2,6 Prozent.

Die Aktien von Humana schnellten um 13,7 Prozent hoch, nachdem der Krankenversicherer seine Ergebnisse bei den entscheidenden Qualitätsbewertungen für private Zusatzversicherungen ("Medicare Advantage") verbessert hat, was sich positiv auf die künftigen Umsätze auswirken dürfte.