US-Börsen eröffnen am Mittwoch wenig bewegt

Konjunkturseitig ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche um 10.000 auf 214.000 überraschend gesunken, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 224.000 Anträge erwartet.

Mit Blick auf die Einzelwerte richteten sich die Blicke unter anderem auf die Anteilsscheine von Nike, die im frühen Handel um rund drei Prozent anzogen. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Apple-CEO Tim Cook Aktien im Wert von drei Millionen US-Dollar des Sportartikelherstellers gekauft habe.

Im Fokus standen darüber hinaus auch die Anteile von Intel, die um 2,2 Prozent nachgaben. Bekannt wurde, dass Nvidia einem Bericht zufolge Produktionstests mit Chiperzeugungstechnologien Intels beendet habe.

Dynavax Technologies sprangen indes um 38 Prozent hinauf. Medienberichten zufolge wolle der französische Pharmakonzern Sanofi das Unternehmen um 2,2 Milliarden Dollar schlucken.