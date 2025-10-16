United Airlines hebt Gewinnprognose dank Premium-Segment an

© APA/APA/AFP/DANIEL SLIM home Aktuell Nachrichtenfeed

United Airlines hat dank einer starken Nachfrage im Premium-Segment ihre Gewinnprognose für das vierte Quartal angehoben. Die Fluggesellschaft aus Chicago erwartet für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn zwischen 3,00 und 3,50 Dollar je Aktie. Der Mittelwert der Prognose liegt mit 3,25 Dollar laut LSEG deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 2,86 Dollar.

