UNIQA strebt 2026-28 Prämienwachstum von sechs Prozent an

Der Versicherungskonzern UNIQA hebt seine Ziele für das Prämienwachstum in den Jahren 2026 bis 2028 an. So soll das Prämienvolumen jährlich um sechs Prozent ansteigen, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung. Zuvor hatte man ein Wachstum von fünf Prozent angestrebt. Für den heimischen Markt wird ein Prämienplus von vier Prozent erwartet, international sollen es acht Prozent werden. Das Ergebnis je Aktie soll um sieben Prozent pro anno wachsen.

von APA