UBM halbierte Verlust im ersten Halbjahr nahezu

UBM visiert Rückkehr in Profitabilität im 2. Halbjahr an
 © APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Der Wiener Immobilienentwickler UBM hat im ersten Halbjahr den Konzernverlust nahezu halbiert und die Umsatzerlöse um mehr als ein Drittel gesteigert. Das Konzernergebnis verbesserte sich von -12,5 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr auf -6,6 Mio. Euro und der Umsatz stieg von 42,9 auf 59,6 Mio. Euro, teilte das Immobilienunternehmen am Donnerstag mit. Mit über 200 verkauften Einheiten habe man die Zahl des Vergleichszeitraums 2024 mehr als verdoppelt.

Der Immobilienentwickler verwies auf "ein striktes Cash-Management" und "eine solide Liquiditätsausstattung". Per Ende Juni beliefen sich die liquiden Mittel auf 167,3 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei 30,1 Prozent. Zum Vergleich: Ende Dezember 2024 betrugen die liquiden Mittel 199,5 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote 29,1 Prozent. Die Platzierung des ersten Green Hybrid Bonds von UBM im Mai 2025 habe zur Glättung des Rückzahlungsprofils beigetragen und die Eigenkapitalbasis gestärkt, erklärte das Unternehmen.

Die Aktien von UBM legten seit Jahresbeginn an der Wiener Börse um rund ein Viertel zu. UBM-CEO Thomas G. Winkler zeigt sich zuversichtlich. "Wir sehen gerade eine Flucht in Sachwerte. Gold und Aktien sind nicht weit von ihren Höchstständen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Immobilien nachziehen", so Winkler. In den nächsten vier Jahren umfasse die Projekt-"Pipeline" von UBM ein Volumen von rund 1,9 Mrd. Euro, davon über 90 Prozent in Österreich und Deutschland und knapp 60 Prozent der Projekte im Bereich Wohnen.

UBM rechnet für das zweite Halbjahr mit "einer Rückkehr in die Profitabilität". Man profitiere "von den aktuellen Unsicherheiten" und Immobilien hätten "noch ein erhebliches Aufholpotenzial". Außerdem stehe einer "starken Nachfrage" bei Wohnungen ein immer kleiner werdendes Angebot gegenüber.

