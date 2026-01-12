Trump droht Exxon mit Blockade von Venezuela-Investitionen

Eine Stellungnahme von Exxon lag zunächst nicht vor. Exxon-Chef Woods hatte bei einem Treffen mit Trump und anderen Öl-Managern am Freitag erklärt, in Venezuela könne man unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht investieren. Er forderte einen dauerhaften Investitionsschutz und eine Reform des Kohlenwasserstoffgesetzes. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Vermögenswerte des Konzerns in dem Land bereits zweimal beschlagnahmt worden seien. Die Äußerungen von Woods sind ein Rückschlag für Trumps Ziel, US-Ölfirmen zu einem Engagement in der maroden Ölindustrie Venezuelas zu bewegen.