Toyota kassiert wegen US-Zöllen Jahresprognose deutlich

Toyota erwartet, dass allein die US-Zölle den Gewinn im gesamten Geschäftsjahr um 1,4 Billionen Yen (8,14 Mrd. Euro) schmälern werden. Bisher hatte der Konzern die Belastung für die Monate April und Mai auf 180 Milliarden Yen beziffert, aber noch keine Schätzung für das Gesamtjahr veröffentlicht.

Im ersten Geschäftsquartal von April bis Juni sank der operative Gewinn auf 1,17 Billionen Yen von 1,31 Billionen im Vorjahr. Damit übertraf der Konzern jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Diese hatten einer LSEG-Umfrage unter sieben Experten zufolge lediglich mit 902 Milliarden Yen gerechnet.