Tod Pilnaceks laut Gutachten durch "suizidales Ertrinken"

Erstellt wurde das Gutachten im Zuge der Prüfung einer allfälligen Fortführung der Ermittlungen in der Causa. Von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt dazu beauftragt war die Leiterin des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck. Im mehr als 110 Seiten umfassenden Gutachten heißt es unter anderem: "Die Todesursache des Mag. Pilnacek ist ein Ertrinken. [...] Konkurrierende Todesursachen, weder aus innerer krankhafter Ursache noch anderweitige traumatische Todesursachen, konnten nicht festgestellt werden."

Weiter heißt es in dem Gutachten: "Nach Umständen und Befunden ist am ehesten von einem suizidalen Ertrinken auszugehen. Für einen Unfall oder ein Tötungsdelikt ergeben sich aus den Umständen und Befunden aus gerichtsmedizinischer Sicht keine Anhaltspunkte." Pilnacek habe verschiedene Verletzungen durch die Einwirkung stumpfer und schürfender Gewalt an "sturz- und anstoßtypischen Prädilektionsstellen" aufgewiesen, "die zwanglos mehrfachen Anstoß- oder Sturzgeschehen zuzuordnen sind".

Verletzungen "an schlagtypischer Lokalisation" haben sich laut dem Gutachten dagegen nicht gefunden. "Es handelt sich um Bagatellverletzungen ohne jedweden eigenen todesursächlichen Stellenwert."